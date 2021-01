Festa di matrimonio nel Napoletano nonostante i divieti | multati sposi e gli invitati

(Di domenica 31 gennaio 2021) I carabinieri hanno sanzionato una coppia die 17 commensali, colpevoli di aver violato le norme anti-covid. I festeggiamenti, infatti, sono espressamente vietati anche in zona gialla, come previsto dal DPCM attualmente in vigore fino al 15 febbraio 2021. Ischia.die gliLa vicenda è accaduta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Festa matrimonio

Si sono sposati e hanno pensato di festeggiare e di andare al ristorante insieme agli invitati ma la cerimonia è stata interrotta dall'arrivo dei carabinieri. I militari della stazione di Forio d'...Una festa di matrimonio al ristorante è stata bruscamente interrotta dall'arrivo dei carabinieri: i festeggiamenti, infatti, sono espressamente vietati anche in zona gialla, come previsto dal Dpcm in ...Si sono sposati e hanno pensato di festeggiare e di andare al ristorante insieme agli invitati ma la cerimonia è stata interrotta dall'arrivo dei carabinieri. I militari della stazione ...