Fedez posta per errore alcuni secondi del brano di Sanremo. E adesso? (Di domenica 31 gennaio 2021) Il regolamento del Festival è chiaro: le canzoni in gara devono essere inedite. Ecco perché in queste ore è scoppiato il caso Fedez che per errore ha fatto ascoltare alcuni secondi del brano in un post su Instagram. In una storia postata sul noto social, poi velocemente eliminata, si sente un breve estratto della canzone Chiamami per nome (interpretata con Francesca Michielin) mentre il figlio del rapper e la moglie, Chiara Ferragni ballano sullo sfondo. Considerate le stringenti regole in materia ci si chiede ovviamente se ora il rapper e la vocalist rischino sul serio l'eliminazione dal Festival. Il post, prontamente rimosso, sta comunque facendo il giro della rete. La Rai e la direzione artistica del Festival di Sanremo si sono attivate per le verifiche del caso e ...

