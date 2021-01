Credito, la pandemia fa crollare richieste di prestiti e mutui in Campania (Di domenica 31 gennaio 2021) L’ultimo Barometro Crif registra una sensibile diminuzione delle richieste di finanziamento da parte delle famiglie campane. Relativamente all’importo medio dei mutui richiesti, si registra un aumento generalizzato in regione. Rispetto alla rilevazione sull’anno 2019, la provincia di Salerno vanta la crescita più marcata (3,3%) che porta il valore ad assestarsi a 128.263 euro. È però Napoli che guida la classifica regionale in termini assoluti, con una media di oltre 141.000 euro (+2,6% rispetto al 2019 e 10° posto nel ranking nazionale), davanti proprio alla seconda provincia. Per i prestiti finalizzati, la Campania registra l’importo più basso d’Italia rispetto alle altre regioni, con una media di 3.974 euro. L’importo è in calo in tutte le province, con la flessione più significativa ad Avellino (14,6%). Il valore ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 gennaio 2021) L’ultimo Barometro Crif registra una sensibile diminuzione delledi finanziamento da parte delle famiglie campane. Relativamente all’importo medio deirichiesti, si registra un aumento generalizzato in regione. Rispetto alla rilevazione sull’anno 2019, la provincia di Salerno vanta la crescita più marcata (3,3%) che porta il valore ad assestarsi a 128.263 euro. È però Napoli che guida la classifica regionale in termini assoluti, con una media di oltre 141.000 euro (+2,6% rispetto al 2019 e 10° posto nel ranking nazionale), davanti proprio alla seconda provincia. Per ifinalizzati, laregistra l’importo più basso d’Italia rispetto alle altre regioni, con una media di 3.974 euro. L’importo è in calo in tutte le province, con la flessione più significativa ad Avellino (14,6%). Il valore ...

