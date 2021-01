Atalanta-Lazio, i convocati di Simone Inzaghi: out Strakosha e Caicedo (Di domenica 31 gennaio 2021) L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha convocato 22 giocatori per la sfida di oggi in casa dell’Atalanta, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Out Strakosha, Cataldi, Luiz Felipe, Armini e Caicedo. Questo l’elenco. Portieri: Alia, G. Pereira, Reina; difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu; centrocampisti: Akpa Akpro, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, A. Pereira; attaccanti: Correa, Immobile, Muriqi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) L’allenatore dellaha convocato 22 giocatori per la sfida di oggi in casa dell’, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Out, Cataldi, Luiz Felipe, Armini e. Questo l’elenco. Portieri: Alia, G. Pereira, Reina; difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu; centrocampisti: Akpa Akpro, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, A. Pereira; attaccanti: Correa, Immobile, Muriqi. SportFace.

