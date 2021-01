Vaccini, su AstraZeneca Speranza aspetta l’ok dell’Aifa per gli over 65. Boccia: «4 milioni di dosi a febbraio» (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo i ritardi, la rincorsa. L’Italia prova ad accelerare sul fronte delle vaccinazioni anti-Coronavirus. Stando agli ultimi dati sono 482.838 le persone vaccinate in Italia fino ad oggi (oltre 1 milione le dosi somministrate) ma stando a quanto ha dichiarato dal ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, durante il vertice con i presidenti delle Regioni sulla rimodulazione del piano vaccinale, nel mese di febbraio dovrebbero arrivare altre 4 milioni di Vaccini che si sommano ai 2 milioni già arrivati. Tra queste ci dovrebbero essere anche le dosi del vaccino di AstraZeneca, la cui approvazione ieri da parte dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) apre, secondo il ministro della Salute Roberto Speranza, «una fase espansiva ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo i ritardi, la rincorsa. L’Italia prova ad accelerare sul fronte delle vaccinazioni anti-Coronavirus. Stando agli ultimi dati sono 482.838 le persone vaccinate in Italia fino ad oggi (oltre 1 milione lesomministrate) ma stando a quanto ha dichiarato dal ministro per gli Affari Regionali, Francesco, durante il vertice con i presidenti delle Regioni sulla rimodulazione del piano vaccinale, nel mese didovrebbero arrivare altre 4diche si sommano ai 2già arrivati. Tra queste ci dovrebbero essere anche ledel vaccino di, la cui approvazione ieri da parte dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) apre, secondo il ministro della Salute Roberto, «una fase espansiva ...

Rinaldi_euro : Vaccini, 'cosa c'è scritto davvero'. Contratti capestro, parla il testimone: così Pfizer e AstraZeneca ci hanno fre… - TgLa7 : Von der Leyen: contratto con #AstraZeneca sarà pubblico oggi #vaccini - repubblica : Oggi su Rep: ?? Vaccini, sì dell’Ue ad AstraZeneca: “Anche per gli over 55”. Ma in Italia esperti divisi [dal nostro… - PMurroccu : RT @macri9095: AstraZeneca, UE limita l export delle dosi:inizia guerra commerciale dei vaccini? - todorov_denis : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il viaggio a Riad è un grosso caso politico. Amici pericolosi di Renzi d’Arabia • La «t… -