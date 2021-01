Tottenham | Mourinho chiama a rapporto Bale | “Con Kane infortunato tocca a lui”

(Di sabato 30 gennaio 2021) Lo aveva detto subito dopo l'infortunio die ancora oggi lo ribadisce. Josésa che senza il suo bomber, ilpotrebbe faticare. Ecco perché spetta agli altri giocatori dare qualcosa di più. In modo particolare sarà il momento di mostrare gli attributi per Gareth, non ancora entrato al 100% nei meccanismi Spurs dal suo arrivo dal Real Madrid.: "Senzami aspetto qualcosa di più da"caption id="attachment 1065665" align="alignnone" width="741"(getty images)/captionCome riporta Goal, Josénon ha fatto molti giri di parole per spiegare cosa dovrà accadere nella sua squadra con l'assenza del centravanti inglese - out almeno qualche settimana per il doppio infortunio alle caviglie -. ...

