Tamberi: 5 gare in un mese e il sogno Tokyo (Di sabato 30 gennaio 2021) Gianmarco Tamberi fa sul serio e sogna un grande traguardo estivo. L’altista di Civitanova Marche ha dato il via alla sua stagione agonistica 2021 con una fitta agenda di appuntamenti che gli serviranno sia per trovare la migliore condizione fisica, sia per puntare alle prime vittorie dell’anno. Sullo sfondo, il campione mondiale indoor 2016 è deciso a raggiungere l’obiettivo delle Olimpiadi di Tokyo che sarebbero la classica ciliegina sulla torta di questa stagione sportiva. Nell’immediato, però, l’appuntamento più importante sarà certamente quello degli Europei Indoor che si terranno in Polonia, a Torun, dal 5 al 7 marzo. In questa circostanza il fuoriclasse marchigiano avrà il doppio compito di provare ad aggiudicarsi la vittoria e di difendere al contempo il titolo conquistato due anni fa in Scozia, a Glasgow. Tamberi nella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 30 gennaio 2021) Gianmarcofa sul serio e sogna un grande traguardo estivo. L’altista di Civitanova Marche ha dato il via alla sua stagione agonistica 2021 con una fitta agenda di appuntamenti che gli serviranno sia per trovare la migliore condizione fisica, sia per puntare alle prime vittorie dell’anno. Sullo sfondo, il campione mondiale indoor 2016 è deciso a raggiungere l’obiettivo delle Olimpiadi diche sarebbero la classica ciliegina sulla torta di questa stagione sportiva. Nell’immediato, però, l’appuntamento più importante sarà certamente quello degli Europei Indoor che si terranno in Polonia, a Torun, dal 5 al 7 marzo. In questa circostanza il fuoriclasse marchigiano avrà il doppio compito di provare ad aggiudicarsi la vittoria e di difendere al contempo il titolo conquistato due anni fa in Scozia, a Glasgow.nella ...

MoliPietro : Tamberi: 5 gare in un mese e il sogno Tokyo - vivereosimo : Ancona: c'è Tamberi, gare in tutto il weekend - ansacalciosport : Atletica: 5 gare in un mese per Tamberi, obiettivo Torun. Europei indoor tappa verso Tokyo, 'peccato per le porte c… - PicenoTime : Atletica leggera, Tamberi apre un interessantissimo weekend di gare ad Ancona - vivereancona : Atletica: 5 gare in meno di un mese per Gimbo Tamberi -

Ultime Notizie dalla rete : Tamberi gare Atletica: attesa per l'esordio stagionale di Tamberi al Palaindoor di Ancona

... debutta il campione europeo Arriva il momento dell'esordio di Gianmarco Tamberi . La prima dell'... Tra le gare del mattino spiccano i 400 metri con la prima uscita dell'osimana Angelica Ghergo (Team ...

Ancona: c'è Tamberi, gare in tutto il weekend

... sabato in diretta video su atletica.tv Arriva il momento dell'esordio di Gianmarco Tamberi . La ... Tra le gare del mattino spiccano i 400 metri con la prima uscita dell'osimana Angelica Ghergo (Team ...

Atletica: 5 gare in un mese per Tamberi, obiettivo Torun Corriere di Como Tamberi: 5 gare in un mese e il sogno Tokyo

È cominciata la stagione 2021 di atletica di Gianmarco Tamberi: il campione azzurro dovrà affrontare 5 sfide nel giro di un mese.

Gimbo torna a casa: è il giorno di Tamberi

Oggi il primatista italiano di salto in alto inaugura la stagione al PalaIndoor: riscaldamento per la prima gara importante in Slovacchia ...

... debutta il campione europeo Arriva il momento dell'esordio di Gianmarco. La prima dell'... Tra ledel mattino spiccano i 400 metri con la prima uscita dell'osimana Angelica Ghergo (Team ...... sabato in diretta video su atletica.tv Arriva il momento dell'esordio di Gianmarco. La ... Tra ledel mattino spiccano i 400 metri con la prima uscita dell'osimana Angelica Ghergo (Team ...È cominciata la stagione 2021 di atletica di Gianmarco Tamberi: il campione azzurro dovrà affrontare 5 sfide nel giro di un mese.Oggi il primatista italiano di salto in alto inaugura la stagione al PalaIndoor: riscaldamento per la prima gara importante in Slovacchia ...