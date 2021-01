Spezia, trattative in corso per la cessione della società a un gruppo americano (Di sabato 30 gennaio 2021) A meno di 24 ore dalla sfida cruciale con l'Udinese spunta la voce di una trattativa. La società di Gabriele Volpi non conferma né smentisce Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 30 gennaio 2021) A meno di 24 ore dalla sfida cruciale con l'Udinese spunta la voce di una trattativa. Ladi Gabriele Volpi non conferma né smentisce

Spezia_1906 : ? Ultime ore di trattative per #Sala ??Domani la risposta definitiva?? - SilvestriP : Diritti tv di serie A, niente offerte per 1,150 miliardi. Ora trattative private #ASRoma #Juventus #Inter #Napoli… - BombeDiVlad : ??? #Inter: trattative per il rinnovo di #Agoumé, oggi allo #Spezia ?? Le ultime #LeBombeDiVlad #LBDV… - MomentiCalcio : Pillole di #calciomercato con le trattative della serata: #Torino su Kurtic, Eysseric rifiuta il Crotone, lo… -