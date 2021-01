Ranieri: “Scarsa determinazione. Eravamo preoccupati quando avevamo la palla” (Di sabato 30 gennaio 2021) Sampdoria-Juventus si è chiusa sul punteggio di 0-2. Dopo il match, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il tecnico doriano, Claudio Ranieri. “Volevamo fare un altro tipo di partita, non volevamo perdere tante palle in uscita, dove loro ci hanno messo in difficoltà. Il resto lo abbiamo regalato noi, non abbiamo chiesto profondità e per i difensori della Juventus era facile rubare palla. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di più con due tiri di Quagliarella, ma poco altro”. Cosa chiedeva di più? “quando ripartivamo Eravamo in folle, non abbiamo fatto quanto pensavamo. Mercato? Il presidente ha fatto un’ottima squadra, sono soddisfatto. Stiamo bene così”. I gol arrivano sulle palle perse: è lì che avete perso fiducia: “Sicuramente, la Juve ha un gran pressing ed è forte in questo. Abbiamo sofferto, finché stavamo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 gennaio 2021) Sampdoria-Juventus si è chiusa sul punteggio di 0-2. Dopo il match, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il tecnico doriano, Claudio. “Volevamo fare un altro tipo di partita, non volevamo perdere tante palle in uscita, dove loro ci hanno messo in difficoltà. Il resto lo abbiamo regalato noi, non abbiamo chiesto profondità e per i difensori della Juventus era facile rubare. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di più con due tiri di Quagliarella, ma poco altro”. Cosa chiedeva di più? “ripartivamoin folle, non abbiamo fatto quanto pensavamo. Mercato? Il presidente ha fatto un’ottima squadra, sono soddisfatto. Stiamo bene così”. I gol arrivano sulle palle perse: è lì che avete perso fiducia: “Sicuramente, la Juve ha un gran pressing ed è forte in questo. Abbiamo sofferto, finché stavamo ...

