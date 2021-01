Pirlo: “Chiesa ha portato energia e freschezza. La Juve è un grande salto, ora si è sbloccato” (Di sabato 30 gennaio 2021) Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, dopo la vittoria a Marassi sulla Sampdoria, ha parlato così a Sky di Federico Chiesa: “Ha portato energia, freschezza e fame. E’ giovane ed è arrivato in un gruppo di campioni, si è approcciato per la prima volta con gare internazionali di livello… All’inizio è entrato in punta di piedi perché il salto è stato grande ma adesso sta bene e si è sbloccato anche a livello di testa grazie a qualche gol. Finalmente riesce ad andare a chiudere le azioni quando andiamo dall’altra parte, deve farlo ancora più spesso”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Il tecnico dellantus Andrea, dopo la vittoria a Marassi sulla Sampdoria, ha parlato così a Sky di Federico: “Hae fame. E’ giovane ed è arrivato in un gruppo di campioni, si è approcciato per la prima volta con gare internazionali di livello… All’inizio è entrato in punta di piedi perché ilè statoma adesso sta bene e si èanche a livello di testa grazie a qualche gol. Finalmente riesce ad andare a chiudere le azioni quando andiamo dall’altra parte, deve farlo ancora più spesso”. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

forumJuventus : Pirlo pre #SampJuve: 'Chiesa e Morata titolari, Fagioli rimarrà in prima squadra. Dybala lo valutiamo giorno per gi… - Gazzetta_it : #Juventus, scatta il tour de force: ma #Pirlo ora ha due squadre - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Juventus, #Pirlo: 'Potevamo chiuderla prima. #Chiesa si è sbloccato'. Il tecnico dopo la #Sampdoria: 'Stiamo vedendo i… - UCSampdoriaFeed : Pirlo dopo la Samp: 'Chiesa si è sbloccato, Ronaldo va bene anche così' - pingioriroberto : RT @RadioMDN: La Juventus continua la sua rincorsa. Con la vittoria di Marassi in #SampdoriaJuventus, i bianconeri di mister #Pirlo continu… -