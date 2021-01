LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch in DIRETTA: Sofia Goggia fuori dal podio. Inattaccabile Lara Gut-Behrami (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DALLE ORE 09.30 E DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPER-G DI Garmisch 12.17 A breve in pista l’ultima azzurra: Nadia Delago. 12.07 Peccato per Roberta Melesi che nella parte alta aveva ben figurato ma nel finale ha alzato il piede: chiude 27ma a 2”68. 12.03 A chiudere le prime trenta discese è stata l’austriaca Jasmine Flury 20ma a 1”89. 12.01 La candese ha disputato una prova fantastica chiudendo al 3° posto a 93 centesimi dalla Gut, spingendo fuori dal podio la nostra Sofia Goggia. 12.00 INCREDIBILE Goggia BEFFATA DALLA CANADESE MARIE-MICHELE GAGNON CHE CHIUDE TERZA!!!!! 11.58 Tanti errori per l’austriaca Rosina Schneeberger che ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM MASCHILE DALLE ORE 09.30 E DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPER-G DI12.17 A breve in pista l’ultima azzurra: Nadia Delago. 12.07 Peccato per Roberta Melesi che nella parte alta aveva ben figurato ma nel finale ha alzato il piede: chiude 27ma a 2”68. 12.03 A chiudere le prime trenta discese è stata l’austriaca Jasmine Flury 20ma a 1”89. 12.01 La candese ha disputato una prova fantastica chiudendo al 3° posto a 93 centesimi dalla Gut, spingendodalla nostra. 12.00 INCREDIBILEBEFFATA DALLA CANADESE MARIE-MICHELE GAGNON CHE CHIUDE TERZA!!!!! 11.58 Tanti errori per l’austriaca Rosina Schneeberger che ...

