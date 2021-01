LIVE Prada Cup in DIRETTA | scappa via Luna Rossa! Ultimo lato di poppa!

(Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.40 VAIROSSA, VOLA VERSO LA VITTORIA! 3.39 Strambata di American Magic.Rossa reagisce dopo pochi secondi. Lievita il margine: 560 metri! 3.38 VANTAGGIO IMPORTANTE! Mezzo chilometro di vantaggio perRossa, che deve solo limitarsi a gestire. 3.38 Ora massima attenzione per l’di3.37 Al gate 5Rossa ha un vantaggio di 41?. Ha fatto la differenza in bolina! 3.36 Termina il terzo eddi bolina.Rossa ha riguadagnato terreno. 3.36Rossa stramba e si dirige verso l’gate. 3.35 Fondamentale allungo di330 ...

Fprime86 : RT @SkySport: Luna Rossa sogna la finale: stanotte su Sky la Prada Cup LIVE - marcospanu5 : RT @SkySport: Luna Rossa sogna la finale: stanotte su Sky la Prada Cup LIVE - SkySport : Luna Rossa sogna la finale: stanotte su Sky la Prada Cup LIVE - digitalsat_it : #AmericasCup, #PradaCup Semifinale: #LunaRossa - #AmericanMagic LIVE su #SkySport - lillydessi : LIVE Prada Cup in DIRETTA: terza e quarta regata, Luna Rossa prova a chiudere i giochi - OA Sport -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Prada

..., Moulin Rouge!, Attacco al potere e Titanic Disney+ lancia Star: l'elenco delle serie Tv Di seguito la lista delle serie tv disponibili su Star dal 23 febbraio : 24 (2001) (S1 - 8) 24:...... Missouri, Alien, Pretty Woman, 58 minuti per morire - Die Harder, Il Diavolo veste, Moulin ...Another Day (S9) 24: Legacy (2016) (S1) 9 - 1 - 1 (S1 - 2) La vita Secondo Jim (S1 - 8) Alias (...L’obiettivo di Luna Rossa è quello di confermare la propria superiorità tecnica nei confronti di Patriot, provando ad aggiudicarsi il pass per la finale di Prada Cup con un 4-0 che lancerebbe un segna ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Previsioni meteo (30 gennaio) - Analisi Luna Rossa - Highlights prima giornata semifinale Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sec ...