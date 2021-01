La Gregoraci dalla Toffanin | “Vedo benissimo Giulia e Pierpaolo” Ma poi aggiunge | “Sembra un un copia e incolla”

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 30 gennaio 2021) Reduce dell’esperienza del GF VIP, Elisabettasi è raccontata a Silviadurante la puntata di Verissimo di oggi. L’ex di Flavio Briatore ha parlato del rapporto con la madre e la sorella, dedicando qualche parola anche alla tanto discussa neo-coppia formata daPretelli eSalemi. Elisabettaha confessato di aver subito un piccolo intervento all’utero per rimuovere un polipetto: “Non lo avevo ancora raccontato a nessuno, tendo sempre a non raccontare le cose. Lì per lì un po’ mi sono spaventata però il dottore mi ha tranquillizzato, ed è andata bene”. In realtà, la showgirl era un po’ in ansia quando il ginecologo le aveva comunicato la necessità di un’operazione, dato che la madre è scomparsa prematuramente a causa di un tumore al seno: “Con ...