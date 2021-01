Fonseca esalta El Shaarawy: «Ama la Roma, ci sarà molto utile» (Di sabato 30 gennaio 2021) Paulo Fonseca esalta Stephan El Shaarawy: ecco le parole del tecnico della Roma sull’arrivo dell’attaccante italiano in questo mercato Paulo Fonseca esalta Stephan El Shaarawy. Ecco le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa per il nuovo arrivo in sede di mercato che rinforzerà ancora di più la batteria di esterni della Roma. EL Shaarawy – «Ci potrà essere subito d’aiuto e credo che abbia caratteristiche utili per noi. Aveva voglia di tornare alla Roma e questo è molto importante per un allenatore». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) PauloStephan El: ecco le parole del tecnico dellasull’arrivo dell’attaccante italiano in questo mercato PauloStephan El. Ecco le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa per il nuovo arrivo in sede di mercato che rinforzerà ancora di più la batteria di esterni della. EL– «Ci potrà essere subito d’aiuto e credo che abbia caratteristiche utili per noi. Aveva voglia di tornare allae questo èimportante per un allenatore». Leggi su Calcionews24.com

