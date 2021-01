Bologna-Milan 0-2: Kessie raddoppia dal dischetto (Di sabato 30 gennaio 2021) Il Milan raddoppia al 54' con Franck Kessie: fallo di mano di Soumaoro netto e questa volta dal dischetto si presenta l'ivoriano che fa secco Skorupski Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 30 gennaio 2021) Ilal 54' con Franck: fallo di mano di Soumaoro netto e questa volta dalsi presenta l'ivoriano che fa secco Skorupski Pianeta

ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - AntoVitiello : #Milan: #Tonali oggi in gruppo, recuperato per Bologna, così come #Bennacer e #Mandzukic - capuanogio : Primo tempo della vita di #Skorupski che tiene in partita il #Bologna: 10 parate (tra cui un rigore), alcune clamor… - Fabio_Apru : @juventibus @vbchannelhd @panoz4ever @SusannaGatto4 @Djnc78 @valeriovitali91 @massimozampini No #gufentibus no part… - FI69interista : A quanti rigori sta il #Milan sul #bologna ??? #bolognamilan #SerieA #SerieATIM #30gennaio -