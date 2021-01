ilNotiziarioInd : Bollate, chiusa la scuola d’ìnfanzia Munari per un focolaio di Covid 19 - TrafficoA : A52 - Milano - Entrata Chiusa a52 tangenziale nord milano Bollate / Novate in entrata e' chiuso al traffico fino alle 20:00 del... - TrafficoA : A52 - Milano - Entrata Chiusa a52 tangenziale nord milano Bollate / Novate in entrata e' chiuso al traffico verso Tangenziale e... -

Ci sono code da questa mattina sulla Milano-Meda in direzione Milano a causa della chiusura dell'uscita per Paderno Dugnano e Bollate. Intorno a ...di Monica Guerci Alla materna Munari di Ospiate di Bollate è scoppiato un focolaio, scuola chiusa per due settimane per un centinaio di bimbi. Due classi sono entrate in quarantena e le altre due in v ...