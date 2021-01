Walter Zenga | la seconda vita grazie a Maria De Filippi

Leggi su chenews

(Di venerdì 29 gennaio 2021)questa sera entra nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare il figlio Andrea, sapete perchè deve direde? foto instagramQuesta sera torna in onda il Grande Fratello Vip con una nuova puntata su Canale Cinque e tra le tante sorprese, come annunciato, coi sarà il confronto tra Andrea Zega e il padre, l’ex calciatore e oggi allenatore italiano. I due non si vedono e non si parlano da tanti anni, come lo stesso gieffino ha più volte ammesso, dicendo pure di non avere mai avuto un vero rapporto con i padre e di essere cresciuto solo con la madre. Prima però di vedere questo confronto, cerchiamo di capire qualche curiosità legata all’ex portiere che ha in comune qualcosa conDe: ecco di cosa si ...