Viaggio oltre la soglia fra i corpi e i fantasmi del grande schermo (Di sabato 30 gennaio 2021) Pensando a Hölderlin, alla sua poesia così intrinseca alla parola, che è sempre ultima parola sull’essere e s’incarna costantemente nei lampi, nei cicli dell’immagine, Heidegger scrisse che ricordare ciò che è stato è prefigurare ciò che sarà. Un principio che tratto fuori dalla mera speculazione filosofica deve funzionare come presagio umanistico nella nostra realtà fatta oramai di restrizioni e rinunce; una visione del futuro (all’insegna dell’eternarsi dell’immagine, della poesia come fulcro di un «sempre» della vita) che va anche al … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 30 gennaio 2021) Pensando a Hölderlin, alla sua poesia così intrinseca alla parola, che è sempre ultima parola sull’essere e s’incarna costantemente nei lampi, nei cicli dell’immagine, Heidegger scrisse che ricordare ciò che è stato è prefigurare ciò che sarà. Un principio che tratto fuori dalla mera speculazione filosofica deve funzionare come presagio umanistico nella nostra realtà fatta oramai di restrizioni e rinunce; una visione del futuro (all’insegna dell’eternarsi dell’immagine, della poesia come fulcro di un «sempre» della vita) che va anche al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Frengkent : Oltre alla cena alla mamma non ha pagato neanche il viaggio poi prende 10.000€ di vestiti ahah. Patetico - __Komorebi__1 : Ma oltre al Calcio e ad immensi viaggi, Walter Zenga sa fare riferimento ad altro? Per incontrare il figlio deve pe… - MaurilioVitto : @Lacasespoglia @LunaLeso @ANNAMAMARIABIA1 @aiaggaia @MtTrincas @migliaccio31 @PreziosaGemma @Barbaga3Gaetano… - Ilfriulivenezia : Con oltre 20.000 visualizzazioni “Trieste e la Memoria – Un viaggio nella città” per il Teatro Stabile Regionale r… - nicolettagiust1 : @eadaimon Si, ma appunto, oramai siamo oltre il tollerabile e, personalmente, non capisco come possa essere oggett… -