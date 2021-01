Vaccini, AstraZeneca: in Italia via libera al di sotto dei 65 anni (Di venerdì 29 gennaio 2021) In Italia, le dosi di AstraZeneca saranno distribuite solo a chi ha un’età al di sotto dei 65 anni. Anche se l’Agenzia europa dei medicinali non dovesse mettere limiti d’età, sarà introdotta dall’Aifa. Limite d’età AstraZeneca Il primo passo è il via libera alla commercializzazione da parte dell’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali, previsto per venerdì 29 gennaio. Subito dopo dovrebbe arrivare l’autorizzazione dell’Aifa, l’ente regolatore Italiano. Ma sul vaccino anti Covid della britannica AstraZeneca, al centro in questi giorni del durissimo scontro tra la stessa azienda e la commissione europea, il doppio passaggio potrebbe non essere neutro, come nei casi precedenti. Anche se Ema non dovesse dire niente sulla fascia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) In, le dosi disaranno distribuite solo a chi ha un’età al didei 65. Anche se l’Agenzia europa dei medicinali non dovesse mettere limiti d’età, sarà introdotta dall’Aifa. Limite d’etàIl primo passo è il viaalla commercializzazione da parte dell’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali, previsto per venerdì 29 gennaio. Subito dopo dovrebbe arrivare l’autorizzazione dell’Aifa, l’ente regolatoreno. Ma sul vaccino anti Covid della britca, al centro in questi giorni del durissimo scontro tra la stessa azienda e la commissione europea, il doppio passaggio potrebbe non essere neutro, come nei casi precedenti. Anche se Ema non dovesse dire niente sulla fascia ...

