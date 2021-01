Tiziano Ferro | commovente sguardo | “supera l’intervento…”

Leggi su chenews

(Di venerdì 29 gennaio 2021)continua a lasciare tutti senza parole e questa volta il suocommuove il web: ““ T., Fonte foto: YoutubeAmatissimo cantautore, molto seguito sui social ed anche in televisione dove ultimamente non si fa vedere spesso,commuove il web con un dolce e tenerissimo scatto: ““. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, il famoso cantante di Latina è stato protagonista di un documentario autobiografico su Amazon Prime Video. Il titolo del suddetto è ‘‘ ed all’interno vi è racconta tutta la sua vita, dagli esordi fino ad oggi, passando anche per alcune esperienze davvero molto brutte. Il cantautore non ...