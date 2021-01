Microsoft: 26 progetti per clima e CO2, 1 mld di dollari in nuove tecnologie (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Nuovi investimenti in tecnologie per la rimozione e cattura del carbonio, incluso il finanziamento di 26 progetti per la rimozione di oltre 1,3 milioni di tonnellate di anidride carbonica dall’atmosfera entro questa estate. E’ uno degli step delineati da Microsoft nel suo Sustainability Report e tra i primi risultati del piano del colosso dell’informatica per ridurre l’impatto ambientale. Non solo. Microsoft ha annunciato anche un ulteriore investimento di 1 miliardo di dollari nel suo climate Innovation Fund, il fondo per l’innovazione e le nuove tecnologie volte a combattere il cambiamento climatico.Ad un anno di distanza dalla presentazione della sua strategia per diventare carbon negative entro il 2030 ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Nuovi investimenti inper la rimozione e cattura del carbonio, incluso il finanziamento di 26per la rimozione di oltre 1,3 milioni di tonnellate di anidride carbonica dall’atmosfera entro questa estate. E’ uno degli step delineati danel suo Sustainability Report e tra i primi risultati del piano del colosso dell’informatica per ridurre l’impatto ambientale. Non solo.ha annunciato anche un ulteriore investimento di 1 miliardo dinel suote Innovation Fund, il fondo per l’innovazione e levolte a combattere il cambiamentotico.Ad un anno di distanza dalla presentazione della sua strategia per diventare carbon negative entro il 2030 ...

