“Mi sono chiusa in bagno”. La claustrofobia dei genitori in questo momento storico. (Di venerdì 29 gennaio 2021) Yvadney Davis ama i suoi figli, ma a volte si chiude in bagno per dieci minuti – solo per stare un po’ lontana da loro. Mentre il lockdown nazionale in Regno Unito si prolunga – con la conferma che le scuole rimarranno chiuse almeno fino all’8 marzo – la mamma di Lolo, cinque anni, e MG, otto, inizia a soffrire di claustrofobia e desidera un po’ di spazio solo per sé. «Stavolta, le giornate sono più corte, fuori fa un freddo cane e spesso piove, il che significa che stiamo sempre più rinchiusi in casa e ci inciampiamo addosso», afferma Davis, da Londra. «Il pensiero di rimanere bloccati così per l’immediato futuro è terribile, a volte”. Una sensazione che altri genitori capiscono bene. La stanchezza dovuta alla didattica a distanza si fa sentire, dato che da mesi i genitori si destreggiano tra fogli ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Yvadney Davis ama i suoi figli, ma a volte si chiude inper dieci minuti – solo per stare un po’ lontana da loro. Mentre il lockdown nazionale in Regno Unito si prolunga – con la conferma che le scuole rimarranno chiuse almeno fino all’8 marzo – la mamma di Lolo, cinque anni, e MG, otto, inizia a soffrire die desidera un po’ di spazio solo per sé. «Stavolta, le giornatepiù corte, fuori fa un freddo cane e spesso piove, il che significa che stiamo sempre più rinchiusi in casa e ci inciampiamo addosso», afferma Davis, da Londra. «Il pensiero di rimanere bloccati così per l’immediato futuro è terribile, a volte”. Una sensazione che altricapiscono bene. La stanchezza dovuta alla didattica a distanza si fa sentire, dato che da mesi isi destreggiano tra fogli ...

Agenzia_Ansa : #ItaliaViva: 'serve soluzione politica'. #Crimi: 'Non ci sono margini per ricucire con #Renzi, la porta è chiusa'… - sujismybae : mi sono chiusa in bagno con la stufa ???? - ggargiulo3 : @FabDend non si tratta di buono o cattivo ma di credere nell’ ottimo allocattivo dell’individualismo lasciato a se… - colpadeiforse : mio padre mi ha riempito di parole perché ieri ho lasciato la luce accesa in macchina e la tovaglia in balcone dopo… - L1ghtsUp_ : @Akisrose Si,ti capisco Anche quando erano iniziate a girare voci le “fan”che hanno iniziato a fare queste scenate… -

Ultime Notizie dalla rete : sono chiusa “Mi sono chiusa in bagno”. La claustrofobia dei genitori in questo momento storico L'HuffPost Crisi, quali sono le richieste al Colle partito per partito

Nel terzo e ultimo giorno delle consultazioni di Mattarella per la formazione di un nuovo Governo, saliranno al Quirinale prima il centrodestra con Lega-FI-FdI e poi il M5s. Renzi ha aperto a un manda ...

Colori regioni oggi: chi cambia. Indice Rt e aree di rischio, attesa per i dati

Cosa succede oggi: cambi di fascia e i numeri del monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità. Emilia Romagna, Marche e Veneto sperano nella promozione in 'giallo' ...

Nel terzo e ultimo giorno delle consultazioni di Mattarella per la formazione di un nuovo Governo, saliranno al Quirinale prima il centrodestra con Lega-FI-FdI e poi il M5s. Renzi ha aperto a un manda ...Cosa succede oggi: cambi di fascia e i numeri del monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità. Emilia Romagna, Marche e Veneto sperano nella promozione in 'giallo' ...