LIVE Slittino | Sprint Mondiali in DIRETTA | oro a Nico Gleirscher | il doppio va a Wendl Arlt | tocca alle donne!

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e TV 14:38 La gara di Julia Taubitz sta prendendo consistenza, l’austriaca Hannah Prock è quarta (+0.741). 14:36 Brutta gara per la Campionessa del Mondo in carica: Ekaterina Katnikova con 40.101 è quarta au secondo di distacco dalla leader. 14:35 Nooooo! L’azzurra stava scendendo giù bene, ma poi compie un grave errore e rischia di ribaltarsi, gara compromessa purtroppo. 14:34 Parte l’azzurra Andrea Voetter! 14:33 Terza piazza per la russa Ekaterina Baturina, che careggia come atleta neutrale (+0.531). 14:32 La tedesca Julia Taubitz ha fatto una gara ai limiti della perfezione, ha abbassato di sette decimi il tempo di stamattina (39.101) e sogna in grande. 14:30 La lettone Ulla Zirne arriva al traguardo con il crono di 39.601. 14:25 E’ tutto pronto, la prima atleta in gara sarà la lettone ...