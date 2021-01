L’intervento del direttore de La Notizia a Coffee Break. “Serve un governo politico. Conte resta il punto più avanzato” (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’intervento del direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, a Coffee Break. “Serve un governo politico. Conte resta il punto più avanzato”. L'articolo LA Notizia. Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021)delde La, Gaetano Pedullà, a. “unilpiù”. L'articolo LA

davidallegranti : Traduciamo l'intervento di Salvini a nome del centrodestra: se non c'è Conte, ci può essere una maggioranza alternativa - emergenzavvf : #Incendio a #Roma in zona Tor Bella Monaca, a fuoco un autobus del trasporto pubblico. Nessuna persona coinvolta, n… - fabiochiusi : Dice Renzi che parlare del suo intervento in Arabia è un 'diversivo di oggi' di chi non ha idee. E che lui spiegh… - edoludo : RT @claudio_2022: Renzi da Riad a Fiumicino col jet privato: parla di “rinascimento” arabo. Nel suo intervento a Riad ha coperto di elogi… - MicolLucchi : Davos, Merkel: 'È l'ora del multilateralismo' -

Ultime Notizie dalla rete : L’intervento del Emergenza Coronavirus 379 - Legge Regionale n. 9/2020: attivazione nella piattaforma bandi on line della funzione per la presentazione degl ANCI LOMBARDIA