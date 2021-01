Life is Strange 3 non sarà sviluppato da Dontnod? La serie sarebbe affidata ai Deck Nine di Before the Storm (Di venerdì 29 gennaio 2021) Con Life is Strange 2 uscito da oltre un anno (più a lungo, se si considera quando è uscito il primo episodio), i fan della serie si stanno chiedendo cosa accadrà nel futuro della serie. Dontnod Entertainment ha dato il via alla serie e poi l'ha continuata con il suo sequel numerato, ma sembra che Life is Strange non sarà nelle mani dello studio in futuro. Su Twitter, l'insider Emily Rogers ha dichiarato che tutti i futuri progetti di Life is Strange saranno sviluppati da Deck Nine, lo studio che ha sviluppato Life is Strange: Before the Storm, il prequel del primo gioco. Secondo la ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 29 gennaio 2021) Conis2 uscito da oltre un anno (più a lungo, se si considera quando è uscito il primo episodio), i fan dellasi stanno chiedendo cosa accadrà nel futuro dellaEntertainment ha dato il via allae poi l'ha continuata con il suo sequel numerato, ma sembra cheisnonnelle mani dello studio in futuro. Su Twitter, l'insider Emily Rogers ha dichiarato che tutti i futuri progetti diissaranno sviluppati da, lo studio che haisthe, il prequel del primo gioco. Secondo la ...

Multiplayerit : Life is Strange è stato 'abbandonato' da Dontnod, ecco chi se ne occuperà - Eurogamer_it : Dontnod non svilupperà #LifeIsStrange3? - Fra_Lu77 : Lo vorrei un nuovo life is strange - Asgard_Hydra : Life is Strange è stato 'abbandonato' da Dontnod, ecco chi se ne occuperà - GamingToday4 : Life is Strange è stato “abbandonato” da Dontnod, ecco chi se ne occuperà -