Libano | violente proteste contro il lockdown Centinaia di feriti e un morto

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Beirut, 29 gen – Sono accesissime eleila Tripoli, in. Si contanodie un. A Tripoli un uomo di 30 anni èe oltre 220 persone sono rimaste ferite. Gli scontri hanno visto avuto come protagonisti manifestanti antie forze di sicurezza. Le restrizioniil contagio da coronavirus hanno determinato un severo deteriorarsi delle condizioni di vita della popolazione: Tripoli, infatti, è la seconda città delper grandezza ma è anche quella più povera. Lehanno avuto inizio lunedì, e non si sono placate, andando avanti fino a mercoledì notte:di ...

Covid - 19, proteste inI manifestanti hanno protestato a causa delle restrizioni imposte dal Covid - 19 che stanno creando gravissime conseguenze per la crisi economica già comunque grave nel ...... suscitandoreazioni nel Paese, ndr ) Dopo cinque minuti dal mio arrivo in piazza sono ... avvocato e attivista, e le due figlie e trasferirsi in. Dal 7 gennaio scorso sono in lockdown a ...Quarta notte consecutiva di scontri in città. L’antico edificio che ospita il municipio è stato dato alle fiamme dai manifestanti, esasperati dalla mancanza di misure governative di contrasto alla cri ...L’origine delle proteste risiede nel malcontento generale in costante aumento nel paese. Le condizioni di vita nel Paese peggiorano ...