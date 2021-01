Le risposte di Daniele Scardina sul flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman (Di venerdì 29 gennaio 2021) Daniele Scardina risponde su Instagram ad un fan che lo prende in giro sul presunto flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman Daniele Scardina, ex compagno della bella Diletta Leotta avrebbe sconvolto tutti con una risposta su Instagram, data ad un utente che voleva prenderlo in giro. Da settimane ormai sembra nato l’amore tra la sua ex e il noto attore turco Can Yaman e una donna avrebbe scritto sotto un suo post “Attento al turco”. Lui scherzosamente avrebbe commentato con “Attenti al lupo, attenti al lupo!“, richiamando quindi il ritornello di un noto brano di Lucio Dalla. Una risposta che non fa trasparire alcun rancore verso l’uomo che avrebbe conquistato il cuore della sua ex fiamma. Intanto, ... Leggi su zon (Di venerdì 29 gennaio 2021)risponde su Instagram ad un fan che lo prende in giro sul presuntotrae Can, ex compagno della bellaavrebbe sconvolto tutti con una risposta su Instagram, data ad un utente che voleva prenderlo in giro. Da settimane ormai sembra nato l’amore tra la sua ex e il noto attore turco Cane una donna avrebbe scritto sotto un suo post “Attento al turco”. Lui scherzosamente avrebbe commentato con “Attenti al lupo, attenti al lupo!“, richiamando quindi il ritornello di un noto brano di Lucio Dalla. Una risposta che non fa trasparire alcun rancore verso l’uomo che avrebbe conquistato il cuore della sua ex fiamma. Intanto, ...

