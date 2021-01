I vari Samsung Galaxy S21 e molti OPPO supportano l’HDR e l’HD di Netflix adesso (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cresce il numero di smartphone OPPO che supportano l'HD di Netflix, mentre Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra 5G supportano l'HDR L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cresce il numero di smartphonechel'HD di, mentreS21, S21+ e S21 Ultra 5Gl'HDR L'articolo proviene da TuttoAndroid.

infoitscienza : Aggiornamenti per ASUS ZenFone 7/7 Pro, ROG Phone 3, OnePlus 6/6T e vari Samsung - TuttoAndroid : Aggiornamenti per ASUS ZenFone 7/7 Pro, ROG Phone 3, OnePlus 6/6T e vari Samsung - AappyStore : Samsung VS15R8542S1/ET Elettrodomestici Samsung Nuovo 425.20€ - apartetae : il fandom intl sta scoprendo le pc della samsung @ promoter dei vari angoli del globo i’m so sorry -