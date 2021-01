I superpoteri delle donne | e dalla street art

(Di sabato 30 gennaio 2021) L’anonimato è sempre stata una condizione necessaria per gliartists, perché pitturare muri è considerata una pratica illegale, assimilata agli atti di vandalismo e il rischio di essere ricercati e sanzionati non è del tutto scongiurato (vedi la recente vicenda di Geco). Quando sono comparse le prime Superwomen nelle finestre cieche del centro storico di Firenze, è cominciata subito la caccia all’identità di Le Diesis. Ma di loro non sa quasi nulla. All’inizio si pensava si trattasse di un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Esposito5Madda : RT @CiscoItalia: Da #WonderWoman a #WandaVision le supereroine sono le protagoniste di questo inizio 2021. Ma lazo della verità e sfere di… - mauriziokomar : @Pier_Roberti Oh, c'è di peggio eh! capitan coerenza ne ha mollata un'altra delle sue, tipo quando si sognò di chie… - parossi1966 : RT @CiscoItalia: Da #WonderWoman a #WandaVision le supereroine sono le protagoniste di questo inizio 2021. Ma lazo della verità e sfere di… - giap87625642 : RT @Moonlightshad1: @ksnt63 @albertoinfelise @Gabri_Benci @bravimabasta @Sofiajeanne Però io all'ingenuità delle persone che si fanno abbin… - Ecatetriformis : RT @Moonlightshad1: @ksnt63 @albertoinfelise @Gabri_Benci @bravimabasta @Sofiajeanne Però io all'ingenuità delle persone che si fanno abbin… -

Ultime Notizie dalla rete : superpoteri delle

Il Sole 24 ORE

... la bambina scopre che il suo nuovo amico possiede in verità deiunici, che li condurranno in un'avventura che cambierà per sempre la vita di Flora e della sua famiglia. Per colpa...... ogni giorno Ai veri professionisti servono i: la migliore Informazione con la massima praticità. ATTIVA Abbonati oggi e avrai: La Ninja Morning Pro in mail Il formato audionews ...L’anonimato è sempre stata una condizione necessaria per gli street artists, perché pitturare muri è considerata una pratica illegale, assimilata agli atti di vandalismo e il rischio di essere ricerca ...“Irascibile, un caterpillar di vita, punisce gli uomini che le girano intorno, specie il suo capo. Lasciatevi prendere per mano e con la mia voce darò una spintarella alla vostra fantasia” ...