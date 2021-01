(Di venerdì 29 gennaio 2021) Per la rubrica “Esseri Unici” oggi raccontiamo la storia di. Nacque a Roma il 15 dicembre 1898. A lui e ad altri due medici si deve “l’invenzione” dellaK. La strategia al tempo dell’oppressione nazista a Roma gli permise didalla deportazione decine didel ghetto, edstranieri presenti in città. Iscrittosi alla facoltà di medicina a Roma a diciotto anni dovette abbandonare e partire per la Grande Guerra dalla quale tornò con una medaglia di bronzo al valor militare. Quindi, a ventidue anni, si laureò. Nel 1943 divenne primario dell’ospedale Fatebenefratelli di Roma, sull’isola Tiberina, divenuto al tempo un semplice cronicario. Con l’aiuto di due giovani medici, Vittorio Sacerdoti e Adriano Ossicini, e con il “segreto” sostegno di ...

zazoomblog : Giovanni Borromeo inventò la “sindrome K” per salvare gli ebrei - #Giovanni #Borromeo #inventò - ANMIGnazionale : RT @_SergioRomeo_: - Foldtani : oggi Foldtani Srl veramente #siamovunque:io, Silvia Valentini e Ludovico Scorsolini prima a Peschiera Borromeo p… - _SergioRomeo_ : - RobbyS65 : Non conoscevo l'incredibile storia della SINDROME K: Malattia inventata da Ossicini insieme al primario Giovanni Bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Borromeo

Nel ricevere il pallio prese Carlo come secondo nome in onore di san Carlo, suo ... PapaPaolo II lo ha proclamato beato il 10 maggio 1987.Nel ricevere il pallio prese Carlo come secondo nome in onore di san Carlo, suo ... PapaPaolo II lo ha proclamato beato il 10 maggio 1987. ACCREDITI Giornalisti, fotografi e operatori ...MAI PIÙ! è stato il tema dei lavori dei bambini della scuola elementare Colonnella di Velletri per il 27 gennaio, Giornata della Memoria, giorno nato per interrogarsi sul perché della Shoah e della di ...VELLETRI (attualità) - Una giornata di riflessione ilmamilio.it 27 gennaio, Giorno della Memoria, gi ...