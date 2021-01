Geox | nel 2020 ricavi in calo Impatto Covid anche prima parte 2021

(Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Iconsolidati deldisi sono attestati a euro 534,9 milioni, in riduzione del 33,6% rispetto all’esercizio precedente (-33,0% a cambi costanti) “impattati dalla diffusione della pandemia da-19 e dalla razionalizzazione distributiva effettuata in corso d’anno”. L’andamento nel quarto trimestre (-35,3% e -33,5% a cambi costanti) è dovuto principalmente a tre fattori: le nuove chiusure temporanee decise dai Governi nei vari paesi, il completamento del pianodi razionalizzazione dei negozi e la richiesta del mercato di ritardare le spedizioni divera-Estate. La posizione finanziaria netta a fine dicembre si è attestata (ante IFRS 16) a euro -99,8 milioni (euro +6,5 milioni al 31 dicembre 2019).Quanto all’evoluzione ...

