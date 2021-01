Covid, l’abbraccio che commuove il web arriva dal Brasile (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’infermiere ha abbracciato un paziente con la sindrome di down che aveva paura ad indossare la maschera d’ossigeno L’infermiere Raimundo Nogueira Matos si è stretto in un lungo abbraccio con Emerson Junior, 30enne con sindrome di Down, che per problemi di ansia, positivo al Covid non voleva indossare la mascherina. Così l’infermiere con la sua dolcezza è riuscito a farlo respirare. Un gesto che ha colpito tutti e la foto dei due ha fatto il giro del web. L’immagine è stata condivisa sui social dal Centro de Apoio Geriátrico a Caapiranga, nello stato di Amazonas, in Brasile. E’ qui che il 30enne era ricoverato a causa del Covid. Nella notte tra venerdì e sabato scorso, il ragazzo aveva problemi a respirare così è intervenuto l’infermiere 38enne che con il suo abbraccio lo ha rasserenato e poi è stato possibile fargli indossare la ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’infermiere ha abbracciato un paziente con la sindrome di down che aveva paura ad indossare la maschera d’ossigeno L’infermiere Raimundo Nogueira Matos si è stretto in un lungo abbraccio con Emerson Junior, 30enne con sindrome di Down, che per problemi di ansia, positivo alnon voleva indossare la mascherina. Così l’infermiere con la sua dolcezza è riuscito a farlo respirare. Un gesto che ha colpito tutti e la foto dei due ha fatto il giro del web. L’immagine è stata condivisa sui social dal Centro de Apoio Geriátrico a Caapiranga, nello stato di Amazonas, in. E’ qui che il 30enne era ricoverato a causa del. Nella notte tra venerdì e sabato scorso, il ragazzo aveva problemi a respirare così è intervenuto l’infermiere 38enne che con il suo abbraccio lo ha rasserenato e poi è stato possibile fargli indossare la ...

digioia_fabio : @ReginaNera6 Condoglianze Sabrina. So che è la verità, perché la stessa cosa è successa lo scorso anno, con due mie… - serenasillitto : RT @Ombre_Luci: Grande lezione dal Brasile: l’abbraccio dell’infermiere a un ragazzo con sindrome di Down che aveva paura della maschera pe… - Ombre_Luci : Grande lezione dal Brasile: l’abbraccio dell’infermiere a un ragazzo con sindrome di Down che aveva paura della mas… - scimmiaintesta : L'abbraccio dell'infermiere al paziente Covid con sindrome di Down: Così l'ho aiutato a respirare basta avete rotto… - miktrumpet : L'abbraccio dell'infermiere al paziente Covid con sindrome di Down: 'Così l'ho aiutato a respirare' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’abbraccio Coronavirus, gli ex bimbi guariti dall’oncologo Giuseppe Basso che ora sfida il virus: «Prof, non mollare» Corriere della Sera