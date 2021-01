Covid, in calo i ricoveri nei reparti non critici e in terapia intensiva (-18). I DATI (Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 29 gennaio, le persone in rianimazione sono 2.270, 18 in meno rispetto al giorno precedente. Scendono anche i ricoveri nei reparti non critici: sono 20.397, 381 in meno. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 477 decessi, mentre ieri erano stati 492. I nuovi casi sono 13.574, su 268.750 tamponi: la percentuale di positività è al 5,05% (ieri 5,2%). Dall’inizio della pandemia, in Italia i casi ufficiali sono 2.529.070 e i morti 87.858 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 29 gennaio, le persone in rianimazione sono 2.270, 18 in meno rispetto al giorno precedente. Scendono anche ineinon: sono 20.397, 381 in meno. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 477 decessi, mentre ieri erano stati 492. I nuovi casi sono 13.574, su 268.750 tamponi: la percentuale di positività è al 5,05% (ieri 5,2%). Dall’inizio della pandemia, in Italia i casi ufficiali sono 2.529.070 e i morti 87.858

