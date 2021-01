Coronavirus | Curzio Cassazione | per superare crisi dare effettività a principi Carta’

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – ‘Oggi è più che mai necessario impegnarsi peraidella Carta: rispetto della dignità della persona, uguaglianza e solidarietà sono la via perlapandemica e aprire una nuova stagione”. E’ quanto si legge nella relazione del primo presidente dellaPietroin occasione dell’apertura dell’anno giudiziario.‘La pandemia ha condizionato fortemente i momenti di lavoro in senso propriamente comunitario. Non appena possibile dovranno essere moltiplicati gli incontri, curati dalla formazione, tra cassazionisti di lungo corso e neo-cassazionisti. Il confronto ‘ prosegue – non dovrà essere solo interno alla Corte. Uno dei rischi professionali per i magistrati e quello dell’auto referenzialità, e ...

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Oggi è più che mai necessario impegnarsi per dare effettività ai principi della Carta: rispetto della dignità della persona, uguaglianza e solidarietà sono la via per supe ...Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "La particolare situazione del 2020 in cui l'amministrazione della giustizia è stata, come ogni settore della vita della nostra comunità, segnata dalla pandemia. Ciò ha com ...