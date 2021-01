Can Yaman e il cavallo: work in progress per Sandokan (Di venerdì 29 gennaio 2021) Can Yaman ha condiviso una foto su Instagram che riconduce al suo nuovo progetto lavorativo Mentre i rumors su Can Yaman e Diletta Leotta non intendono cessare, l’attore turco sembra abbia depositato l’ascia di guerra con le sue fans. A seguito delle critiche ricevute sulla frequentazione con la conduttrice di Dazn, Can Yaman aveva deciso di adottare delle restrizioni per i suoi profili social. Nello specifico: aveva disattivato il profilo su Twitter e su Instagram aveva bloccato la possibilità di commentare e nella bio del profilo aveva inserito l’emoticon del fare silenzio. A distanza di settimane, ci sono delle novità. Il profilo personale su Twitter non è ancora stato disattivato, a differenza di tutte le fanpage che resistono incontrastabilmente. Su Instagram, invece, pare che l’attore turco abbia voluto dare dei segnali di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Canha condiviso una foto su Instagram che riconduce al suo nuovo progetto lavorativo Mentre i rumors su Cane Diletta Leotta non intendono cessare, l’attore turco sembra abbia depositato l’ascia di guerra con le sue fans. A seguito delle critiche ricevute sulla frequentazione con la conduttrice di Dazn, Canaveva deciso di adottare delle restrizioni per i suoi profili social. Nello specifico: aveva disattivato il profilo su Twitter e su Instagram aveva bloccato la possibilità di commentare e nella bio del profilo aveva inserito l’emoticon del fare silenzio. A distanza di settimane, ci sono delle novità. Il profilo personale su Twitter non è ancora stato disattivato, a differenza di tutte le fanpage che resistono incontrastabilmente. Su Instagram, invece, pare che l’attore turco abbia voluto dare dei segnali di ...

