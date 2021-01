Arte: non solo Botticelli, magnate russo fa shopping all'asta da Sotheby's (Di venerdì 29 gennaio 2021) New York, 29 gen. - (Adnkronos) - L'anonimo magnate russo o asiatico - sulla stampa americana le indiscrezioni si rincorrono - che ha acquistato il "Ritratto di giovane con in mano un medaglione" di Sandro Botticelli, al prezzo record di 92,2 milioni di dollari, ha fatto shopping ieri sera all'asta di Sotheby's a New York. Secondo il sito Artnet, l'acquirente che era al telefono con Lilija Sitnika, responsabile di Sotheby's Russia a Londra, ha comprato almeno altre due opere d'Arte. Tra di esse spicca il pannello che faceva pArte di un cassone nuziale del XV secolo attribuito al pittore fiorentino Maestro di Marradi (nome coniato dal critico d'Arte Federico Zeri) per la cifra record di un milione e 24.300 dollari (era ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) New York, 29 gen. - (Adnkronos) - L'anonimoo asiatico - sulla stampa americana le indiscrezioni si rincorrono - che ha acquistato il "Ritratto di giovane con in mano un medaglione" di Sandro, al prezzo record di 92,2 milioni di dollari, ha fattoieri sera all'di's a New York. Secondo il sito Artnet, l'acquirente che era al telefono con Lilija Sitnika, responsabile di's Russia a Londra, ha comprato almeno altre due opere d'. Tra di esse spicca il pannello che faceva pdi un cassone nuziale del XV secolo attribuito al pittore fiorentino Maestro di Marradi (nome coniato dal critico d'Federico Zeri) per la cifra record di un milione e 24.300 dollari (era ...

