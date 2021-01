Sandra Milo, come vive l’intimità con il giovane fidanzato: «Si ama in tanti modi…» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sandra Milo fidanzato, con lui sta vivendo una seconda primavera. La diva di Federico Fellini, spesso ospite nei salotti tv, l’11 marzo raggiungerà il traguardo degli 88 anni. come spiegato da lei stessa in un’intervista recente concessa a “Domenica In” l’augurio è di festeggiare tanti altri compleanni. Si sente piena di vita, ottimista. A rendere più piacevole la sua quotidianità Alessandro Rorato, conosciuto a Venezia nel 2019 e da allora suo inseparabile compagno. L’imprenditore 49enne le ha anche regalato un anello. Nozze in arrivo? In tal senso Sandra Milo si è espressa con fermezza: «Non è più tempo per parlare di matrimonio». leggi anche l’articolo —> Alfonso Signorini stuzzica Milly Carlucci, lei non ci sta e replica: cosa ha detto Della ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 28 gennaio 2021), con lui stando una seconda primavera. La diva di Federico Fellini, spesso ospite nei salotti tv, l’11 marzo raggiungerà il traguardo degli 88 anni.spiegato da lei stessa in un’intervista recente concessa a “Domenica In” l’augurio è di festeggiarealtri compleanni. Si sente piena di vita, ottimista. A rendere più piacevole la sua quotidianità Alessandro Rorato, conosciuto a Venezia nel 2019 e da allora suo inseparabile compagno. L’imprenditore 49enne le ha anche regalato un anello. Nozze in arrivo? In tal sensosi è espressa con fermezza: «Non è più tempo per parlare di matrimonio». leggi anche l’articolo —> Alfonso Signorini stuzzica Milly Carlucci, lei non ci sta e replica: cosa ha detto Della ...

Notiziedi_it : Sandra Milo e il giovane fidanzato: “Non c’è sesso, si ama in tanti modi” - contefiele : @FabrizioDamian2 @ComunqueMilan Se al posto di Handa ci fosse Sandra Milo forse sareste primi in classifica. - FabrizioDamian2 : @ComunqueMilan @contefiele Ma capisci l’italiano? Io ho scritto: mai tirato in - WestRaymond3 : Penso che l’intervista a Sandra Milo sia il punto più alto raggiunto finora da #unapezzadilundini (sono a metà della stagione complessiva) - Enrico8_7 : @KingEric_VII ricordiamo che siamo noi i piangina, stanno impazzendo come Sandra Milo -