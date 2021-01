Roma, non solo Dzeko: anche Pedro e Mkhitaryan out con il Verona (Di giovedì 28 gennaio 2021) Emergenza in attacco per la Roma con Paulo Fonseca che, fra infortuni e scelte tecniche, si trova con gli uomini contati per la gara con il Verona Secondo quanto riferito da Il Messaggero, Pedro e Henrikh Mkhitaryan ieri hanno continuato a lavorare individualmente a causa dei rispettivi fastidi muscolari. Entrambi dovrebbero saltare l’impegno di domenica sera contro il Verona, dove mancherà anche Edin Dzeko escluso per scelta tecnica da Paulo Fonseca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Emergenza in attacco per lacon Paulo Fonseca che, fra infortuni e scelte tecniche, si trova con gli uomini contati per la gara con ilSecondo quanto riferito da Il Messaggero,e Henrikhieri hanno continuato a lavorare individualmente a causa dei rispettivi fastidi muscolari. Entrambi dovrebbero saltare l’impegno di domenica sera contro il, dove mràEdinescluso per scelta tecnica da Paulo Fonseca. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Roma non Liceo occupato, per la Procura di Roma non è reato: «Gli studenti cogestiscono» Il Messaggero "Il lockdown ha causato una "psico-pandemia": problemi cognitivi e disagio psicologico"

Il lockdown ha cambiato le nostre menti, influenzando la nostra salute mentale e le nostre abilità cognitive. In questi mesi, molti studi hanno evidenziato come le chiusure e le misure di contenimento ...

Influencer su Tik Tok denunciata per istigazione al suicidio

Roma, 28 gen. (askanews) - La polizia postale di Firenze ha denunciato una quarantottenne della provincia di Siracusa, per istigazione al ...

Il lockdown ha cambiato le nostre menti, influenzando la nostra salute mentale e le nostre abilità cognitive. In questi mesi, molti studi hanno evidenziato come le chiusure e le misure di contenimento ...

Roma, 28 gen. (askanews) - La polizia postale di Firenze ha denunciato una quarantottenne della provincia di Siracusa, per istigazione al ...