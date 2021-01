Renzi parla in una conferenza di aprile del Fii Institute, ente dell’Arabia Saudita: con l’idea di un “nuovo Rinascimento” – Video (Di giovedì 28 gennaio 2021) Membro del board ma anche ispiratore del Future Investment Initiavie Institute, l’ente dell’Arabia Saudita di cui l’ex premier fa parte come “membro del board”. In una conferenza di aprile organizzata dall’Istituto, fondato con un decreto del re bin Salman a inizio 2020, Matteo Renzi con il suo inglese (compreso qualche “because” come quello diventato virale qualche settimana con un vecchio Video rilanciato sui social) lancia l’idea di un “nuovo Rinascimento” da far partire al termine della pandemia “come accaduto nel 1348 con la peste”. Un “neo-Rinascimento” che poi è diventato proprio il titolo dell’ultima conferenza della Fondazione, quella, per intenderci, alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Membro del board ma anche ispiratore del Future Investment Initiavie, l’di cui l’ex premier fa parte come “membro del board”. In unadiorganizzata dall’Istituto, fondato con un decreto del re bin Salman a inizio 2020, Matteocon il suo inglese (compreso qualche “because” come quello diventato virale qualche settimana con un vecchiorilanciato sui social) lanciadi un “” da far partire al termine della pandemia “come accaduto nel 1348 con la peste”. Un “neo-” che poi è diventato proprio il titolo dell’ultimadella Fondazione, quella, per intenderci, alla ...

In Arabia Saudita ci sono le condizioni perché sia la culla di un “neo-rinascimento”. Lo ha affermato l’ex premier e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, conversando con le ...

