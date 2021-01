Quadro di Botticelli, vendita record: è il secondo più pagato di sempre (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo il ‘Salvator Mundi’ di Leonardo Da Vinci, battuto all’asta per 450 milioni di dollari, il secondo Quadro più pagato della storia diventa ‘Ritratto di giovane con tondo di Santo‘ di Sandro Botticelli, venduto a New York per oltre 92 milioni di dollari. Era stato affidato alla casa d’aste Sotheby’s dal miliardario Sheldon Solow, uno dei grandi costruttori di grattacieli della Grande Mela. Quadro di Botticelli, vendita record: quanto è stato pagato La casa d’aste Sotheby’s ha segnato il suo record personale battendo ‘Ritratto di giovane con tondo di santo’ di Sandro Botticelli a 92 milioni di dollari, inclusi i diritti d’asta. Questa cifra lo rende il secondo Quadro ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo il ‘Salvator Mundi’ di Leonardo Da Vinci, battuto all’asta per 450 milioni di dollari, ilpiùdella storia diventa ‘Ritratto di giovane con tondo di Santo‘ di Sandro, venduto a New York per oltre 92 milioni di dollari. Era stato affidato alla casa d’aste Sotheby’s dal miliardario Sheldon Solow, uno dei grandi costruttori di grattacieli della Grande Mela.di: quanto è statoLa casa d’aste Sotheby’s ha segnato il suopersonale battendo ‘Ritratto di giovane con tondo di santo’ di Sandroa 92 milioni di dollari, inclusi i diritti d’asta. Questa cifra lo rende il...

libellula58 : RT @giusnico19511: Questo è un mondo di merda perché ricchi sfondati comprano un quadro di Botticelli per 92 mil.di dollari, mentre c'è ge… - OFlOUCHOS : In Italia se usi il metal detector e trovi un oggetto più vecchio di cinquant'anni (pure na monetina) devi per forz… - _iunius : @braveheartmmt @RediStefano Ma cosa c'entra il fatturato? Per fare anche singoli milioni di spesa in più, figuriamo… - Pedro69280970 : RT @SkyTG24: Quadro Botticelli venduto all'asta per 92 mln di dollari: i dipinti più costosi di sempre - robypellegrini : RT @giusnico19511: Questo è un mondo di merda perché ricchi sfondati comprano un quadro di Botticelli per 92 mil.di dollari, mentre c'è ge… -