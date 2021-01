Ormai è psico - pandemia da lockdown: ecco di cosa si tratta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il lockdown e le misure di contenimento del contagio da COVID - 19 hanno esposto la popolazione ad uno stress collettivo senza precedenti, avendo un forte impatto sul benessere psichico a livello ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ile le misure di contenimento del contagio da COVID - 19 hanno esposto la popolazione ad uno stress collettivo senza precedenti, avendo un forte impatto sul benessere psichico a livello ...

GuineeTags : RT @globalistIT: - globalistIT : - il_cappellini : 1. Il duello psico-mediatico: per Renzi ottenere lo scalpo di Conte è ormai obiettivo in sé 2. Il danno notevole ch… - heavharry : mi dispiace perché già il primo anno mi è andato un po' così, speravo che con il secondo sarei riuscita a riprender… - ifioridimarte : Ormai la mia psico ha perso la speranza, io ogni settimana le dico che il mio cervello non funziona più bene e lei… -

Ultime Notizie dalla rete : Ormai psico Ormai è psico- pandemia da lockdown: ecco di cosa si tratta Globalist.it Ormai è psico- pandemia da lockdown: ecco di cosa si tratta

Maggiori difficoltà cognitive in attività della vita quotidiana che richiedevano concentrazione, orientamento temporale e funzioni esecutive ...

La paladina Lgbt adesso sbotta "Salta il governo? Gli omosex..."

Cathy La Torre, paladina del mondo Lgbt, si lamenta con un Tweet. Ma si dimentica di cosa sta realmente accadendo in Italia ...

Maggiori difficoltà cognitive in attività della vita quotidiana che richiedevano concentrazione, orientamento temporale e funzioni esecutive ...Cathy La Torre, paladina del mondo Lgbt, si lamenta con un Tweet. Ma si dimentica di cosa sta realmente accadendo in Italia ...