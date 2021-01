Nicola cita Kobe Bryant: “Se non crediamo in noi, nessuno lo farà per noi” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Conferenza stampa in casa Torino in vista del match di domani con la Fiorentina. Il tecnico dei granata, Davide Nicola, in conferenza stampa ha trattato temi importanti e ha citato Kobe Bryant, nei giorni dell’anniversario della morte, parlando delle sue motivazioni. Queste le sue parole: “A Benevento è stata la partenza di una lunga corsa verso ciò che vogliamo: dobbiamo tirarci fuori da una classifica che non ci piace e lavorare sull’essere una cosa unica. Ho preso d’esempio Kobe Bryant – aggiunge l’allenatore – dicendo ai miei ragazzi che se non crediamo in noi, nessuno lo farà per noi: serve creare una famiglia”. Foto: Instagram Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Conferenza stampa in casa Torino in vista del match di domani con la Fiorentina. Il tecnico dei granata, Davide, in conferenza stampa ha trattato temi importanti e hato, nei giorni dell’anniversario della morte, parlando delle sue motivazioni. Queste le sue parole: “A Benevento è stata la partenza di una lunga corsa verso ciò che vogliamo: dobbiamo tirarci fuori da una classifica che non ci piace e lavorare sull’essere una cosa unica. Ho preso d’esempio– aggiunge l’allenatore – dicendo ai miei ragazzi che se nonin noi,loper noi: serve creare una famiglia”. Foto: Instagram Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

