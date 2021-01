Napoli, Gattuso: “Infastidito dalle voci sulle mie dimissioni. E sono ancora in semifinale…” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Napoli continua la difesa del titolo in Coppa Italia. I campioni in carica approdano in semifinale dopo aver eliminato lo Spezia per 4-2 grazie a un perfetto primo tempo.caption id="attachment 1056075" align="alignnone" width="5568" Gattuso, Getty Images/captionLE PAROLE DI GattusoIl tecnico Gennaro Gattuso analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Rai Sport: "Dobbiamo ritrovare la condizione di Mertens e Osimhen. La possono acquisire con il minutaggio. Così si gioca in nove, perché sono al 30-40% del loro potenziale. Nel primo tempo abbiamo fatto cose meravigliose, poi era giusto dare spazio a chi ha giocato meno. Sia oggi che contro il Verona, ci hanno dato poco. Oggi abbiamo concretizzato quanto creato a differenza di quanto fatto contro lo Spezia in campionato. ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilcontinua la difesa del titolo in Coppa Italia. I campioni in carica approdano in semifinale dopo aver eliminato lo Spezia per 4-2 grazie a un perfetto primo tempo.caption id="attachment 1056075" align="alignnone" width="5568", Getty Images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Gennaroanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Rai Sport: "Dobbiamo ritrovare la condizione di Mertens e Osimhen. La posacquisire con il minutaggio. Così si gioca in nove, perchéal 30-40% del loro potenziale. Nel primo tempo abbiamo fatto cose meravigliose, poi era giusto dare spazio a chi ha giocato meno. Sia oggi che contro il Verona, ci hanno dato poco. Oggi abbiamo concretizzato quanto creato a differenza di quanto fatto contro lo Spezia in campionato. ...

