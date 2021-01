"Mi dispiace": Amadeus consola Marta Flavi dopo il flop a I soliti ignoti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Grande dispiacere per Marta Flavi a I soliti ignoti, la trasmissione di Amadeus in onda su Rai 1. Nella puntata di oggi, giovedì 28 gennaio, la Flavi era l'ospite vip del programma: ha partecipato come concorrente per provare a vincere una somma da devolvere in beneficenza all'ospedale Spallanzani di Roma, uno degli istituti italiani in prima linea nella battaglia contro il Covid. L'esperienza della conduttrice televisiva, però, non è andata bene. L'alta cifra in palio, 113.500 euro, è andata perduta: la concorrente vip non è riuscita ad abbinare il parente misterioso in maniera corretta a uno degli ignoti in gara. Nello specifico, Marta Flavi ha indicato l'ignota numero 4 come genitore della ragazza ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Grandere pera I, la trasmissione diin onda su Rai 1. Nella puntata di oggi, giovedì 28 gennaio, laera l'ospite vip del programma: ha partecipato come concorrente per provare a vincere una somma da devolvere in beneficenza all'ospedale Spallanzani di Roma, uno degli istituti italiani in prima linea nella battaglia contro il Covid. L'esperienza della conduttrice televisiva, però, non è andata bene. L'alta cifra in palio, 113.500 euro, è andata perduta: la concorrente vip non è riuscita ad abbinare il parente misterioso in maniera corretta a uno degliin gara. Nello specifico,ha indicato l'ignota numero 4 come genitore della ragazza ...

