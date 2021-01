Liceo Kant: rivendicato nostro diritto a studio e salute (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – “Gli studenti e le studentesse del Kant hanno rivendicato il diritto allo studio, alla salute e al proprio futuro”. E’ quanto fanno sapere i ragazzi del Kant in un comunicato di fine occupazione, in cui hanno riassunto i motivi della loro protesta e i risultati raggiunti: “Le richieste presentate sono: – Una connessione funzionante ed al passo con le necessita’ del tempo in cui viviamo; – La presenza di termoscanner alle entrate, l’utilizzo di tutti gli accessi all’Istituto ed il prolungamento del tempo di accesso alla struttura per evitare assembramenti; – La presenza di un presidio sanitario che effettui periodicamente tamponi per Covid-19 all’esterno e/o all’interno dell’Istituto; – Ripristino della settimana lunga per una riduzione dell’orario giornaliero; – Maggiore ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – “Gli studenti e le studentesse delhannoilallo, allae al proprio futuro”. E’ quanto fanno sapere i ragazzi delin un comunicato di fine occupazione, in cui hanno riassunto i motivi della loro protesta e i risultati raggiunti: “Le richieste presentate sono: – Una connessione funzionante ed al passo con le necessita’ del tempo in cui viviamo; – La presenza di termoscanner alle entrate, l’utilizzo di tutti gli accessi all’Istituto ed il prolungamento del tempo di accesso alla struttura per evitare assembramenti; – La presenza di un presidio sanitario che effettui periodicamente tamponi per Covid-19 all’esterno e/o all’interno dell’Istituto; – Ripristino della settimana lunga per una riduzione dell’orario giornaliero; – Maggiore ...

