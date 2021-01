Il Conte-ter non ci sarà O si va a votare o… Ecco gli scenari possibili

Leggi su formiche

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Soffocato nella culla. Il-ter è finito. Anzi, non è mai iniziato. La prima giornata delle consultazioni al Quirinale, con i “piccoli”, Leu, Iv e il Pd, in processione da Sergio Mattarella, è pronta a calare il sipario. Matteo Renzi è l’unico che gioca a carte scoperte. Quell’affondo frontale in diretta facebook mercoledì sera contro “lo scandalo” del mercato delle vacche in corso al Senato ha spento gli ultimi lumicini. La conta dei “Responsabili” non va, i numeri mancano, perfino al forzista Luigi Vitali, “costruttore” per un giorno, hanno spiegato che l’operazione è in un vicolo cieco e infatti ha già cambiato idea. In queste condizioni, chiedere il reincarico al capo dello Stato è a dir poco un azzardo. E non ci vuole un genio per capire che la messa in scena in Parlamento, con il centralino di Palazzo Chigi che fuma di chiamate all’ultimo secondo in cerca di ...