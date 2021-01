Gli inglesi pronti a prendendosi la maggioranza dell’Inter (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non c’è pace in casa Inter. La società sta per cambiare proprietà. Addio agli investitori orientali, si affacciano quelli inglesi. Sembra infatti a buon punto la due diligence di BC Partners (con l’advisory Tifosy) interessata ad acquisire quote della società, sino ad arrivare alla maggioranza. Carlo Festa sul Sole 24 Ore riferisce che l’operazione prevederebbe un aumento di capitale, a cui Suning non parteciperebbe, mentre BC Partners acquisirebbe il 31,05% di Lion Rock. Così l’azienda cinese rimarrebbe come minoranza e invece gli inglesi andrebbero al 51% prendendosi la maggioranza dell’Inter. L’ultima parola spetta a Suning, che ha scelto la strada dell’auto-finanziamento per l’Inter, vista la difficoltà, come per tutte le sue controllate, di trasferire liquidità anche per gli ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non c’è pace in casa Inter. La società sta per cambiare proprietà. Addio agli investitori orientali, si affacciano quelli. Sembra infatti a buon punto la due diligence di BC Partners (con l’advisory Tifosy) interessata ad acquisire quote della società, sino ad arrivare alla. Carlo Festa sul Sole 24 Ore riferisce che l’operazione prevederebbe un aumento di capitale, a cui Suning non parteciperebbe, mentre BC Partners acquisirebbe il 31,05% di Lion Rock. Così l’azienda cinese rimarrebbe come minoranza e invece gliandrebbero al 51%la. L’ultima parola spetta a Suning, che ha scelto la strada dell’auto-finanziamento per l’Inter, vista la difficoltà, come per tutte le sue controllate, di trasferire liquidità anche per gli ...

