Ex Ilva | rinnovata per 8 settimane la cig Covid per 985 lavoratori a Genova

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Per 985 dipendenti dello stabilimento di Ancelor Mittal diè stato firmato questa mattina un accordo che rinnova la cassa integrazioneper ulteriori 8. Ad annunciarlo con una nota è stato il segretario generale della Fim Cisl della Liguria, Christian Venzano. “Dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato Lucia Morselli sull’aumento del 43% del volume produttivo per il 2021 – ha spiegato Venzano – abbiamo migliorato l’accordo partendo dalla manutenzione che passa all’80% delle ore lavorate, con 10 giorni di lavoro garantito per tutti idell’operation e 5 giorni medi a persona per i non operation”. “In attesa dell’incontro sul territorio sul piano industriale previsto per la fine di febbraio – ha concluso il segretario ligure della Fim Cisl – abbiamo ribadito ...