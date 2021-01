Camion perde il carico di pali in strada Orti: traffico in tilt (Di giovedì 28 gennaio 2021) BRA FOrti disagi, stamane (giovedì 28 gennaio) alla circolazione proveniente dal Roero e da Alba per il blocco del traffico in strada Orti: poco dopo le sette un mezzo pesante intento a percorrere la ... Leggi su gazzettadalba (Di giovedì 28 gennaio 2021) BRA Fdisagi, stamane (giovedì 28 gennaio) alla circolazione proveniente dal Roero e da Alba per il blocco delin: poco dopo le sette un mezzo pesante intento a percorrere la ...

Camion perde il carico di pali in strada Orti: traffico in tilt

L'epidosio verso le 7 di stamane (giovedì 28 gennaio) il carico di pali di legno ha invaso la carreggiata bloccando strada Orti ...

L'epidosio verso le 7 di stamane (giovedì 28 gennaio) il carico di pali di legno ha invaso la carreggiata bloccando strada Orti ...