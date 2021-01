Calciomercato – Inter e Roma studiano lo scambio tra Sanchez e Dzeko | i dettagli

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Laproponeall’in cambio diContinua la ricerca da parte delladi una sistemazione per Edindopo la lite con Fonseca. Nelle ultime ore si fa strada l’ipotesi di unotra i giallorossi e l’che vedrebbe coinvolto dall’altra parte Alexis. Società al lavoro per cercare l’intesa. “L’sta decidendo se e come fare l’operazione, visto che c’è da trovare la quadratura economica (stipendio al loro del calciatore, etc) su unodi prestiti” scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito.-e15875582733361“Da un punto di vista tecnico l’infatti gradisce l’operazione (a differenza dello ...

La Juventus continua a lavorare sotto traccia per anticipare le big d’Europa per quanto riguarda i talentuosi calciatori in circolazione. La Juventus continua senza sosta il lavoro anche sul fronte ca ...Buone notizie per mister Conte che potrebbe trovare in casa un nuovo acquisto importante. Non si parla di un vero acquisto in sede di calciomercato, ma di Matias Vecino, che manca all’Inter dalla scor ...